Even spookte het in de hoofden bij AZ, toch niet weer? 'Dat moet slijten'

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg: "Eerlijk zeggen, wat dacht je toen het 4-1 werd?" Arne Slot lacht: "Ik denk dat we allemaal hetzelfde dachten." De vraag aan de AZ-trainer komt alles behalve uit de lucht vallen, want in de laatste vier eredivisiewedstrijden gaf AZ telkens in de slotfase een overwinning uit handen. Tegen Fortuna (3-3), Sparta (4-4), VVV (2-2) en ADO (2-2).

AZ-trainer Slot: - NOS

Dus toen het donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen HNK Rijeka van 4-0 4-1 werd, spookten er tóch even nare gedachten door het hoofd van Slot. "Als je het vier keer hebt meegemaakt en je ziet de klok op twintig minuten staan, zou ik liegen als ik zeg dat het niet door mijn hoofd ging." Aan de andere kant: er was geen enkele aanleiding dat een goed spelend AZ wéér een zekere zege zou verspelen, weet ook de trainer. Hoewel: "Dat was de afgelopen weken ook aan de orde, maar nu ging ik er niet vanuit dat het weer zou gebeuren." Onzekere gevoel moet 'slijten' "Wat ik dacht toen het 4-1 werd? 'Gelukkig spelen we Europees'", doet ook Teun Koopmeiners al lachend een duit in het zakje. Want terwijl het in de eredivisie telkens misging, werd de 1-0 voorsprong bij Napoli vorige week wél over de streep getrokken. De aanvoerder zegt het lastig te vinden de vinger op de zere plek te leggen. "Natuurlijk zijn we daarover teleurgesteld, maar ik denk niet dat er een specifiek verschil te noemen is."

Koopmeiners - NOS

Wanneer zal dat onzekere gevoel bij een tegengoal verdwijnen? "Dat moet slijten", zegt Slot. "Hoe lang dat duurt kan ik niet zeggen, maar er zijn meerdere wedstrijden nodig om daar doorheen te komen."

AZ-trainer Arne Slot

De eerste stap werd misschien dan wel op de mooie donderdagavond gezet, toen de 4-1 overwinning geen moment in gevaar kwam. AZ gaat met de volle buit aan de leiding in poule F van de Europa League. Goedgehumeurd verscheen Slot dan ook op de persconferentie, volop complimenten uitdelend aan zijn ploeg. "Ik doe mijn jongens regelmatig tekort en had niet gedacht dat wij zo dominant konden zijn tegen een ploeg met goede spelers." Geniet hij dan ook op momenten dat hij langs de zijlijn staat? "Ja", reageert hij al voordat de vraag is afgerond. Wanneer? "Bij de 2-0, 3-0 en 4-0. Het wordt maar normaal gevonden dat wij op Europees niveau zulke aanvallen op de mat leggen." "Ik wil benadrukken: Rijeka is niet de top van Europa, maar wel een serieuze ploeg die weinig kansen weggeeft in Europees verband."

AZ-trainer Arne Slot kent een heerlijke Europese avond, waarop zijn ploeg met 4-1 wint - Getty

Koopmeiners noemt de 4-1 overwinning dan ook een prachtig resultaat, waardoor nu bijna verwacht wordt dat AZ overwintert in de Europa League. "Nou, niet bijna. We verwachten het van onszelf", corrigeert Koopmeiners. "Dat is ons doel. Dat haalden we vorig jaar en we willen meer. We zijn het ook verplicht te halen gezien het vorige seizoen." Maar eerst moet de focus weer op de vaderlandse competitie, voordat volgende week donderdag de reis naar Spanje wordt gemaakt voor de Europese uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Te beginnen met aanstaande zondag, thuis tegen RKC Waalwijk. "We moeten de individuele fouten eruit halen, elkaar ook wat meer helpen. Maar aan de bal hetzelfde doen als wij de afgelopen wedstrijden hebben gedaan."