Vanavond op tv: Rechtszaak tegen Eritreeërs • Rol nieuwe premier • Jongeren in het coalitieakkoord

Twaalf Eritreeërs voor de rechter

In Den Haag staan vandaag twaalf verdachten terecht voor geweld tegen de politie tijdens een Eritrees festival op 17 februari. Bij deze rellen raakten 29 agenten gewond en werden verschillende voertuigen in brand gestoken. Onder de verdachten is de veronderstelde leider van de groep die de agenten aanviel, Johannes A., alias John Black. De onderzoeksgroep van de NOS en Nieuwsuur heeft onderzocht wat de achtergrond is van de spanningen binnen de Eritrese gemeenschap. Hoe kon het dat de Haagse politie niet voorbereid was op het geweld, terwijl het aantal harde clashes in het afgelopen jaar is toegenomen? Verslaggever Siebe Sietsma schuift aan in de studio.