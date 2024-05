Van Buren geniet na pauze van vijf jaar weer van handbal: 'Druk is eraf'

Ze denkt dat Amsterdam grote kans maakt op de landstitel. "Wij hebben een bredere selectie", legt Van Buren uit. "Zij zij ook heel getalenteerd, maar het draait bij hen maar op een paar speelsters. Wij kunnen meer door wisselen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we goed gaan spelen."

En dat spelen gebeurt op een bijzonder veld, namelijk een veld met lijnen die worden aangegeven via LED-verlichting. "Ten eerste ziet het er supervet uit", aldus Van Buren. "Je ziet het nergens anders. In het begin was het wel even wennen, maar nu is het zeker fijn. Er is weinig afleiding. Het is heel duidelijk wat het veld is."

In onderstaande reportage vertelt Roy Fontaine, hoofdbeheerder van de sporthal, over de LED-verlichting: