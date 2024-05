Ronald Plasterk lijkt in voetsporen te willen treden van zijn voorbeeld Joop den Uyl

Hij nam ook de culturele component van zijn baan serieus; vanwege Plasterks alomtegenwoordigheid op culturele evenementen noemde zijn opvolger Rouvoet (ChristenUnie) hem "minister van Feesten en Partijen". PVV-leider Wilders, toen oppositiepoliticus, had een soortgelijke kwalificatie: minister van IJdelheid. "Tv-show na tv-show erop los brabbelend", voegde hij daaraan toe.

Na de val van het kabinet over Uruzgan werd Plasterk op plek drie van de PvdA-lijst gezet. Eenmaal in de Kamer werd hij financieel woordvoerder, dat was in de tijd van het kabinet-Rutte I (het kabinet dat door de PVV werd gedoogd). Over toenmalig fractiegenoot Frans Timmermans - mogelijk de komende tijd zijn grootste opponent als oppositieleider - zei hij later: "Die heeft een halfjaar niks gedaan."

Tussen de twee gaat overigens geen liefde verloren; de fractie van GroenLinks-PvdA onder leiding van Timmermans stemde onlangs tegen de motie om Plasterk tot informateur te benoemen. En het advies van verkenner Plasterk dat PVV, VVD, NSC en BBB verder moesten gaan praten werd als "onverstandig" gekwalificeerd.

Motie van wantrouwen

Na een paar jaar Kamerlidmaatschap en een mislukte poging om leider van de PvdA te worden, werd Plasterk in 2012 minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II. Dat ministerschap wordt algemeen niet gezien als een onverdeeld succes. Plannen om provincies te laten fuseren strandden en het lukte Plasterk ook niet om de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in te krimpen.

Zijn positie kwam in gevaar toen bleek dat hij onjuiste informatie had verstrekt over het werk van de Nederlandse geheime diensten. Bijna de hele oppositie steunde een motie van wantrouwen tegen Plasterk, wat niet genoeg was om hem weg te sturen.

Nadat het kabinet de rit had uitgezeten, verliet Plasterk Den Haag om terug te keren in de wereld van de wetenschap. Hij richtte een bedrijf op dat immuuntherapieën tegen kanker ontwikkelt. Met de patenten daarop vergaarde hij miljoenen. Of dat helemaal gegaan is zoals het hoort, is onderwerp van discussie, bleek onlangs uit berichtgeving van NRC. Het Amsterdam UMC doet onderzoek naar de kwestie.