Waakhond geeft nog geen goedkeuring voor overname RTL door DPG

Het is nog verre van zeker of RTL Nederland mag worden overgenomen door de Vlaamse mediareus DPG. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer onderzoek doen naar de overname. De waakhond heeft zorgen of het nieuwe mediabedrijf niet te groot wordt.

Eind vorig jaar kondigde DPG Media aan dat het 1,1 miljard euro wil neerleggen om RTL Nederland in handen te krijgen. Het Belgische DPG is uitgever van onder meer de dagbladen AD en de Volkskrant en ook nieuwswebsite NU.nl. Daarnaast bezit DPG radiozenders Qmusic, Joe en tijdschriften als Libelle en Donald Duck.

Monopolie

Met de overname zou het concern er in één klap meerdere tv-zenders, streamingsdienst Videoland en de populaire app Buienrader bij krijgen. De ACM vreest dat DPG hiermee een monopoliepositie krijgt, waardoor het bedrijf het maximale kan vragen aan bijvoorbeeld adverteerders en consumenten.

Ook zouden leveranciers, zoals nieuwsdienst ANP, onder druk kunnen worden gezet om de prijzen te verlagen. Verder heeft de ACM zorgen over de positie van journalisten bij de mediareus.

Vanwege dit tussenbesluit van de ACM moeten DPG en RTL aangeven of zij de overname alsnog willen voortzetten. Na het aanvragen van een vergunning volgt een diepgravend onderzoek van dertien weken, waarbij ook het Commissariaat voor de Media zal worden betrokken. Daarna volgt het eindoordeel of de overname mag doorgaan of niet.

Zorgen

In het gisteren gepresenteerde hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet tussen PVV, VVD, BBB en NSC werd de situatie in medialand nog specifiek genoemd. Aangekondigd werd dat de ACM "meer instrumenten" krijgt om te voorkomen dat het aanbod van nieuws op papier en online verder verschraalt.

Ruim een jaar geleden ging een andere overname van RTL Nederland niet door. De ACM zette toen een streep door een fusie met Talpa. Ook toen had de waakhond te veel zorgen over een monopoliepositie van het nieuwe bedrijf.

Ook toen zei de ACM dat er diepgaand onderzoek nodig was. Voorstellen van RTL en Talpa om een deel van de advertentieverkoop af te stoten, konden de ACM toen niet op andere gedachten brengen om de overname uiteindelijk te verbieden.