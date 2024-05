Van Persie heeft eerste baan als hoofdtrainer te pakken en tekent voor twee jaar bij Heerenveen

Van Wonderen weg

Het huidige seizoen van Heerenveen verliep wisselvallig. De club staat met nog een speelronde te gaan tiende, de play-offs voor Europees voetbal zijn niet meer haalbaar.

Van Wonderen begon in de zomer van 2022 bij de Friezen. Vorig seizoen eindigde Heerenveen in de competitie als achtste. Onlangs werd bekend dat het contract van Van Wonderen niet zou worden verlengd. Waar hij zijn trainersloopbaan vervolgt, is nog niet bekend.