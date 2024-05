Frankrijk stuurt meer agenten naar Nieuw-Caledonië, waar rellen voortduren

Ook lokale politieke partijen deden een oproep om de rust te herstellen, aan zowel de voorstanders van de onafhankelijkheid als aan inwoners die willen dat het eiland onderdeel blijft van Frankrijk.

Op Nieuw-Caledonië - sinds 1853 onderdeel van Frankrijk - is al langer discussie over de vraag of het eiland onafhankelijk moet worden. De Kanaken werden in het verleden gedwongen om in reservaten te wonen. Na de Tweede Wereldoorlog kregen zij meer rechten en eind jaren 60 ontstond er een onafhankelijkheidsbeweging. In 2018 stemde een kleine meerderheid in een referendum tegen onafhankelijkheid van Frankrijk.

Het eiland is strategisch belangrijk voor Frankrijk, omdat het nikkel produceert. Met dit metaal worden onder meer roestvrij staal en oplaadbare batterijen voor elektrische auto's gemaakt. Daarnaast vindt Macron het vergroten van de Franse invloedsfeer in de Stille Oceaan van groot belang. De Fransen hebben er een militaire basis.