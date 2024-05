Afstudeerspeech footballspeler valt slecht: 'Seksistisch en homofoob'

American footballspeler Harrison Butker heeft zich de woede van progressief Amerika op de hals gehaald met een afstudeerspeech. De kicker van Super Bowl-winnaar Kansas City Chiefs was afgelopen zaterdag de hoofdgast bij de ceremonie op een katholieke universiteit in Kansas.

"Sommigen van jullie zullen succesvol carrière maken", zei Butker, waarbij hij zich richtte tot de vrouwen in het publiek. "Maar ik durf te gokken dat jullie vooral uitkijken naar een huwelijk en de kinderen die jullie op de wereld zullen zetten."

Hij voegde eraan toe dat het leven van zijn eigen vrouw pas echt was begonnen "toen ze haar roeping als echtgenote en moeder had gevonden". 'Huisvrouw' is volgens hem "een van de meest belangrijke titels die er is".

Babymoord

In zijn toespraak deelde de 26-jarige Butker meer van zijn conservatief-katholieke overtuigingen. Zo laakte hij geloofsgenoot president Biden, omdat die door abortus goed te keuren "de moord op onschuldige baby's" mogelijk maakt.

Ook hekelde hij "gevaarlijke genderideologieën", had kritiek op pride-marsen en wees hij "de tirannie van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie" af.

Petitie voor ontslag

Critici noemen zijn woorden seksistisch, homofoob en discriminerend. Een petitie die oproept tot zijn ontslag bij de Chiefs is al 160.000 keer ondertekend.

"Deze opmerkingen bekrachtigen schadelijke stereotypen die maatschappelijke voortuitgang hinderen", menen de opstellers. "Het is onacceptabel dat een publiek figuur zijn platform gebruikt om kwaad te berokkenen in plaats van eenheid te bevorderen."

Zijn eigen team heeft nog niet gereageerd op de oproep, maar de NFL wijst zijn standpunten af. Een woordvoerder benadrukt dat hij op persoonlijke titel sprak en "zijn mening niet gedeeld wordt door de NFL".

Butker is een van de beste kickers in american footballcompetitie NFL. In zijn rol heeft hij als taak zogenoemde field goals (drie punten) en extra points te scoren (een punt), door de ovale bal tussen twee palen te schieten.

Butker won met zijn Chiefs drie Super Bowls en heeft het record voor meest gescoorde field goals in Super Bowls achter zijn naam.