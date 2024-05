Na selfies met Japanse scholieren zijn para-atleten klaar voor WK: 'Titels verdedigen'

Voor het eerst sinds de Paralympische Spelen van 2021 zijn de atleten terug in Japan. Nu is alles anders, want dit soort interactie tussen atleten en publiek was drie jaar geleden vanwege de coronapandemie niet mogelijk. De sporters mochten alleen in hun hotel of op hun sportlocatie zijn en supporters werden geweerd.

Een groot gemis voor de Japanse fans, die dat bij dit WK in proberen te halen. Tientallen lachende scholieren staan al klaar met hun telefoons om selfies met de Nederlanders te nemen. "Een warm welkom", benadrukt Jong.

Ondanks de levendige activiteiten hangt er toch wat spanning in de lucht, want de Nederlandse ploeg is vooral in Japan om op WK-medailles te jagen. Zowel fervente 'veteranen' als jonge talenten maken deel uit van het team.

Nieuwe blades

"Ik ben hier wel om mijn titels te verdedigen", vertelt de ervaren Fleur Jong. Ze is de grote favoriet op de 100 meter sprint (T-64 klasse, beenamputatie) en bij het verspringen (T-64/T-62-klasse, dubbele beenamputatie). Vorig jaar veroverde ze twee keer goud bij de wereldkampioenschappen in Parijs.