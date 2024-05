Veel schade na plofkraak bij Poolse supermarkt Culemborg

In het centrum van Culemborg is vannacht een plofkraak gepleegd bij een Poolse supermarkt. Er is veel schade in en rondom het pand.

Na de plofkraak zouden twee mensen zijn gevlucht, schrijft Omroep Gelderland. Er is nog geen signalement van de verdachten bekend.

Brokstukken

De pinautomaat is uit de gevel geblazen. Ook de ruiten van de winkel liggen eruit. Op straat liggen brokstukken en producten uit de supermarkt. Ook een aantal geparkeerde fietsen in de straat raakte beschadigd door de klap.

De politie heeft de omgeving van de supermarkt afgezet en doet onderzoek. Ook zoekt de politie nog naar getuigen van de plofkraak.