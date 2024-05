Gratie voor Texaan die bewapende Black Lives Matter-betoger doodschoot

Een Amerikaan die een Black Lives Matter-betoger doodschoot heeft gratie gekregen van gouverneur Abbott van Texas. De jury legde Daniel Perry vorig jaar 25 jaar cel op voor moord, maar Republikein Abbott spreekt van zelfverdediging.

Perry, oud-sergeant in het Amerikaanse leger, kwam in juli 2020 tijdens zijn werk als Uber-chauffeur in Austin tussen een Black Lives Matter-betoging terecht met zijn auto. Hij voelde zich daarbij bedreigd, omdat demonstranten op zijn auto begonnen te slaan en een man met een AK-47 op hem afkwam.

Deze Garrett Foster had een vergunning voor het geweer en vuurwapens mogen in Texas zichtbaar worden gedragen. Getuigen ontkenden dat Foster het wapen richtte op Perry. Toch draaide die zijn raampje open. Hij schoot vervolgens vijf keer met zijn pistool en vluchtte weg. Kort daarna meldde hij zich bij de politie.

Racistische berichten

Vorig jaar april oordeelde een jury dat Perry zich schuldig had gemaakt aan moord. Zijn zaak werd in de rechtse media als een gerechtelijke dwaling gezien, omdat Perry uit noodweer zou hebben gehandeld.

Aanklagers wezen erop dat Perry zich eerder racistisch had uitgelaten in berichten. Zo had hij enkele weken voor het incident het voornemen uitgesproken "wat plunderaars in Dallas dood te schieten", schreef hij over "moslims jagen" en zou hij zijn dochtertje vermoorden als die met een zwarte jongen thuis zou komen. Zowel Perry als Foster is wit.

Na een evaluatie door de reclassering gaat gouverneur Abbott mee in het betoog over zelfverdediging. Hij wijst op de noodweerwet in zijn staat, die dodelijk geweld toestaat als iemand zich levensgevaarlijk bedreigd voelt. "Daar kan een jury of progressieve aanklager niets aan veranderen."

'Vogelvrij'

De advocaat van Perry prijst het besluit om de 37-jarige man zijn vrijheid terug te geven. Volgens hem kent de "tragische zaak" alleen maar verliezers.

De vriendin van Foster, die bij hem was toen hij werd doodgeschoten, zegt juist dat het besluit vreedzame betogers vogelvrij verklaart. "Iedereen met een andere politieke mening dan de machthebbers kan zonder pardon worden doodgeschoten."

In het voorjaar en de zomer van 2020 waren er wereldwijd protesten tegen racisme en politiegeweld na de dood van George Floyd in Minneapolis. Hoewel die samenkomsten vaak vreedzaam verliepen, kwam het op verschillende plekken ook tot confrontaties tussen voor- en tegenstanders.