Doohan test op Zandvoort terwijl vader toekijkt: 'Hoop dat ik volgend jaar kan racen'

Niet alleen voor Doohan was het een mogelijkheid om zichzelf te laten zien. De hele afvaardiging van Alpine bestond uit een speciaal team dat de testauto's van het team beheert. Voor alle teamleden was het dus eigenlijk een testsessie, om in aanmerking te komen voor promotie naar het raceteam.

'Meer tussen zijn oren'

Vader Mick, een van de grootste motorcoureurs aller tijden met vijf wereldtitels in de koningsklasse en ook vijf zeges in de TT van Assen, geniet van de avonturen met zijn zoon. "We hebben een goede relatie. Motorsport is zijn passie, en ik ben er om hem te steunen. We lachen en leven als normale familie."

Hoe Jack in een auto terecht is gekomen, in plaats van op een motor? "Hij heeft iets meer hersenen tussen zijn oren", lacht vader Doohan.

Zoonlief legt de keuze verder uit: "Toen ik als kind op motoren racete brak ik mijn been, dat maakte me bang. Ik had nog steeds passie voor de motoren, maar ik hield ook van auto's. Een aantal vrienden reed in karts, langzaam maakte ik die transformatie ook."