Nieuw-Zeeland stemt via referendum voor legalisatie euthanasie

Inwoners van Nieuw-Zeeland hebben in een bindend referendum voor de legalisering van euthanasie gestemd. Ook de legalisatie van wiet voor recreatief gebruik kwam aan bod, maar het lijkt erop dat dit voorstel niet wordt aangenomen.

Bij de bekendmaking van de voorlopige resultaten werd gezegd dat nog bijna een half miljoen stemmen geteld moeten worden. Dat is niet genoeg om de stemming voor euthanasie nog te wijzigen.

Ruim 65 procent van de stemmers zijn tot nu toe voor de euthanasiewet, 34 procent stemde tegen. Het was al de verwachting dat de wet aangenomen zou worden. Zowel premier Ardern als oppositieleider Collins betuigden hun steun voor de wet, die volgend jaar november ingaat.

De euthanasiewet maakt hulp bij zelfdoding mogelijk. Hij geldt voor terminaal zieke mensen die waarschijnlijk binnen zes maanden overlijden en mensen die ondraaglijk lijden.

Nieuw-Zeeland voegt zich met deze wet bij een klein groepje landen. Luxemburg, Canada, België, Colombia en Nederland legaliseerden euthanasie eerder.

Legalisatie van wiet

In de voorgestelde wetswijziging rond marihuana zouden mensen in Nieuw-Zeeland 14 gram per dag kunnen kopen en twee planten kunnen kweken. De verhoudingen waren bij dit voorstel minder groot. Tot nu toe stemde ruim 53 procent tegen de legalisatie. 46 procent stemde voor. Daarmee blijft er met de stemmen die nog geteld moeten worden een kleine mogelijkheid voor een wetswijziging.

Onder andere overzeese stemmen moeten nog geteld worden. Nieuw-Zeelanders die vanuit het buitenland stemmen zijn vaak liberaler. Het volledige resultaat van de referenda wordt volgende week vrijdag bekendgemaakt.