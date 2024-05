Wekdienst 17/5: Eritreeërs terecht voor rellen • Vitesse presenteert plan

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een groep Eritreeërs staat terecht voor de rellen in februari rond een feest in een zalencentrum in Den Haag. De verdachten worden beschuldigd van het vernielen van bussen en geweld tegen de politie en in sommige gevallen ook opruiing.

Israël komt bij het Internationaal Gerechtshof aan het woord in een zitting over het offensief in Rafah. Zuid-Afrika wil dat Israël het offensief staakt. Het hof komt waarschijnlijk over een paar weken met een uitspraak.

Wereldvoetbalbond FIFA kiest op een congres in Bangkok de organisator van het WK voetbal voor vrouwen in 2027. Het gaat tussen Brazilië en een gezamenlijk bid van Nederland, Duitsland en België.

Voetbalclub Vitesse presenteert vandaag een reddingsplan om de proflicentie voor volgend seizoen te behouden. Bij een negatief oordeel van de licentiecommissie kan de noodlijdende club uit Arnhem nog in beroep gaan.

Dit is er vannacht gebeurd:

De Universiteit van Gent heeft besloten om de samenwerking met drie Israëlische instellingen stop te zetten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Net als veel andere universiteiten was de Ugent de afgelopen tijd het toneel van protestacties.

De demonstranten eisten dat de Ugent de samenwerking met Israëlische instellingen zou stopzetten om mogelijke betrokkenheid bij de oorlog in Gaza te vermijden. Rector Rik Van de Walle hield de boot aanvankelijk af, maar geeft nu toch gehoor aan de oproep van de betogers.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Aanstaande zondag wordt in het handbal de eredivisiefinale gespeeld. En dat gebeurt op een "supervette" LED-vloer met verlichte lijnen. VOC-speelster Tess van Buren is enthousiast over de hypermoderne zaalvloer in Amsterdam-Noord.