Rechtbank buigt zich over gewelddadige rellen Eritreeërs Den Haag

Het ging er ongekend heftig aan toe op 17 februari in Den Haag toen Eritreeërs in gevecht gingen met de Haagse politie. Daarbij raakten 29 agenten gewond en werden verschillende voertuigen in brand gestoken. Vandaag dient de rechtszaak tegen twaalf mensen die daarvoor zijn opgepakt, onder wie hun veronderstelde leider. Deze Johannes A., alias John Black, is de enige verdachte die nog vastzit.

Op de bewuste dag was in een zalencentrum een feest georganiseerd voor leden van de Eritrese gemeenschap. De locatie was tot op het laatste moment geheimgehouden, vanwege eerdere rellen.

Toch kwam het tot een ongekende uitbarsting van geweld door mensen die niet op het feest waren: ze gooiden onder meer met stoeptegels, fietsen en vuurwerk. De politie en de gemeente Den Haag waren totaal overrompeld.

Oproep tot geweld

John Black werd drie dagen na de rellen opgepakt. Van hem zijn op sociale media filmpjes gevonden waarin hij zegt dat hij geweld tegen de politie gerechtvaardigd vindt.

Andere verdachten staan vandaag terecht omdat ze op sociale media jongeren hadden opgeroepen om de mensen op het feest aan te vallen. Ook een aantal jongeren die gehoor gaven aan die oproep, komen voor de rechter.

Al 35 jaar

Een feest zoals dat 17 februari werd gehouden in Den Haag is niet ongebruikelijk binnen de Eritrese gemeenschap. Een paar keer per jaar komen Eritreeërs bijeen om belangrijke momenten uit de geschiedenis van dat land te vieren. Dat gebeurt al meer dan 35 jaar op die manier.

Het zijn vooral mensen die in de jaren 90 hier naartoe vluchtten tijdens de onafhankelijkheidsoorlog en hun kinderen die samenkomen op de festivals. Tegenstanders van het regime in Eritrea, voornamelijk jongeren die hier sinds 2015 naartoe zijn gevlucht, hebben hier grote moeite mee en begrijpen niet dat deze feesten zijn toegestaan. Uit de rechtszaak moet duidelijk worden waarom het geweld juist dit keer zo heftig was.

Brigade Nhamedu

Daar gaan verschillende verhalen over, merkte de onderzoeksgroep van de NOS en Nieuwsuur. Binnen de Eritrese gemeenschap klinken geluiden dat het jongeren waren die ook vanuit het buitenland naar Den Haag kwamen, leden van de Brigade Nhamedu. Ze worden ofwel gezien als terroristen ofwel als vrijheidsstrijders, afhankelijk van hoe men over de regering in Eritrea denkt.

Er gaan ook verhalen dat de relschoppers helemaal niet uit Eritrea komen, maar uit Tigray, een regio in Ethiopië waarmee buurland Eritrea in oorlog is.

Johannes A., oftewel John Black, lijkt een van de leiders van de Brigade Nhamedu te zijn. Hij woont in Nederland. Op sociale media gaan heftige uitspraken van hem rond waarin hij oproept desnoods de politie aan te vallen. De leden van de Brigade zijn voornamelijk jongeren die Eritrea ontvlucht zijn.

Omdat iedereen in Eritrea in dienst moet, hebben ze gevechtservaring. Nederland is niet het enige land dat met deze Brigade te maken heeft. Navraag bij de politie in Noorwegen en Duitsland leert dat de beweging ook daar actief is.

Georganiseerd geweld

In de Noorse stad Bergen werd de politie in september verrast door gevechten bij een soortgelijk Eritrees feest als in Nederland. De Noorse politie had voorafgaand aan het festival overleg met de organisatie.

Op basis van hun informatie was het aantal agenten afgeschaald dat het evenement zou beveiligen. Onterecht, bleek achteraf. "Wij dachten dat ons contact met de organisatie van het evenement betrouwbaar was, maar we hebben dat verkeerd ingeschat", verklaart Gustav Magne Landro van de politie in Bergen.

Volgens Landro bleken de vechtpartijen in werkelijkheid deels georkestreerd door de organisatie van het festival. "Dat gebeurde achter onze rug om, waardoor we niet meer in staat waren om snel op te schalen."

Duitsland

De Duitse politie in Giessen had twee maanden daarvoor al te maken met veel geweld. Daar waren op voorhand duizend agenten ingezet voor een vierdaags festival. Politiewoordvoerder Jörgen Reinemer laat weten dat die inschatting was gebaseerd op wat de politie van tevoren op sociale media zag gebeuren. Toch liep het ook daar uit de hand en raakten 26 agenten gewond.

Volgens de Duitse politie ging het in Giessen om een aanval door tegenstanders van het regime. Aanwijzingen dat het een gevecht was tussen voor- en tegenstanders heeft de politie niet.