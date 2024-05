Universiteit Gent stopt samenwerking met Israëlische instellingen

De Universiteit van Gent heeft besloten om de samenwerking met drie Israëlische instellingen stop te zetten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Net als veel andere universiteiten was de Ugent de afgelopen tijd het toneel van protestacties.

De demonstranten eisten dat de Ugent de samenwerking met Israëlische instellingen zou stopzetten om mogelijke betrokkenheid bij de oorlog in Gaza te vermijden. Rector Rik Van de Walle hield de boot aanvankelijk af, maar geeft nu toch gehoor aan de oproep van de betogers.

De Gentse universiteit heeft een mensenrechtencommissie. Die kwam gisteren bijeen om het stopzetten van samenwerking met Israëlische instellingen te bespreken. Sommige van die instellingen zouden betrokken zijn bij de productie van legermaterieel of banden hebben met de Israëlische overheid.

Lopende projecten

Het gaat daarbij om drie instellingen: Holon Institute of Technology, MIGAL Galilee Research Institute en Volcani Centre (Agricultural Research Organisation of Israel). De mensenrechtencommissie heeft geadviseerd "voor de lopende projecten de nodige stappen te zetten om na te gaan of de samenwerking met de betrokken Israëlische instellingen kan worden stopgezet".

Als het niet anders kan, moet de universiteit zelf uit die projecten te stappen, zo luidt het advies. "Uiteraard dient dit met de meeste zorg te gebeuren voor de betrokken onderzoekers en promotoren, met inachtneming van de contractuele verplichtingen", aldus de commissie. Rector Van de Walle zegt het advies integraal te zullen volgen.

Voor de demonstranten gaan de toezeggingen nog niet ver genoeg. De bezetters, die met zo'n 300 tentjes bij de universiteit bivakkeren, hebben aangekondigd door te gaan met hun protest "tot de UGent haar banden met alle Israëlische instellingen verbreekt".