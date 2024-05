De transferzomer van PSV: de vermoedelijke vertrekkers, twijfelaars en zekerheidjes

Hetzelfde geldt min of meer voor Veerman. "Als alles loopt zoals het nu loopt, dan zou een transfer aan het einde van het seizoen voor beide partijen een optie kunnen zijn", zei hij in december tegen de NOS over zijn toekomst.

In het geval van Veerman leeft er in Eindhoven nog wel het gevoel dat hij wellicht nog een seizoen eraan vastplakt. PSV is volgens het Eindhovens Dagblad de voorbije maanden bezig geweest om zijn verbintenis open te breken.

Ook tweede keeper Joël Drommel lijkt zich op te maken voor een vertrek uit Eindhoven. Hij wil na twee seizoenen als reservedoelman weer ergens de vaste nummer één onder de lat worden.

Huurlingen Armel Bella-Kotchap (terug naar Southampton), derde keeper Boy Waterman (wil waarschijnlijk stoppen), bankzitter Shurandy Sambo (transfer naar Burnley) en vleugelverdediger Patrick van Aanholt (naar verluidt in de belangstelling van Engelse clubs) lijken komend seizoen in ieder geval niet bij PSV terug te keren.

Dat geldt in ieder geval voor Sergiño Dest, die vorige week in Los Angeles aan zijn rechterknie is geopereerd nadat hij zijn kruisband had gescheurd. PSV huurde de Amerikaan dit seizoen van FC Barcelona.