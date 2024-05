Plasterk biedt excuses aan Omtzigt met ingezonden briefje: 'Sorry Pieter!'

In de brief in De Telegraaf maakt Plasterk duidelijk dat hij al eerder persoonlijk excuses heeft gemaakt aan de NSC-leider. "Mij is veel gevraagd hoe ik erop terugkijk dat ik in het debat over de eerste informatieronde heb verteld dat de dienstauto van de informateur gebruikt was. Ik hecht eraan te stellen dat ik dat niet had moeten doen. Ik heb er nadien daarom persoonlijk mijn excuses voor gemaakt bij Pieter Omtzigt", aldus Plasterk.

Er was tijdens de eerste formatieronde wrevel ontstaan tussen Omtzigt en Plasterk omdat de onderhandelende partijen pas in een laat stadium informatie kregen over financiële tegenvallers. Omtzigt verweet dat informateur Plasterk, die op zijn beurt Omtzigt beschuldigde van gebrek aan respect voor het 'instituut informateur'.

Patent

Wat naast de irritaties mogelijk ook in de weg zit bij het naar voren schuiven van Plasterk als beoogd premier, is een publicatie van NRC over de gang van zaken rond patenten waaraan hij veel verdiende.

Daarbij gingen volgens de krant miljoenen naar Plasterk en zijn zakenpartners, terwijl een wetenschapper achter het patent en UMC Amsterdam niks kregen. Er loopt momenteel een onderzoek of dat wel ging zoals het hoort.