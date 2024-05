Omstreden uitbreiding Duitse Tesla-fabriek mag doorgaan, meer protest aangekondigd

De grote autofabriek van Tesla in Duitsland heeft toestemming gekregen voor een omstreden uitbreiding. De gemeenteraad van Grünheide, niet ver van Berlijn, is akkoord. Milieuactivisten voeren sinds februari actie tegen de plannen.

De productiefaciliteit bij Berlijn is de enige Europese fabriek voor Tesla's. Bij de 'gigafactory' werken zo'n 12.000 mensen. Het fabrieksterrein is 300 hectare groot, en de producent van elektrische auto's wil daar 170 hectare aan toevoegen. Die ruimte zegt het bedrijf nodig te hebben voor een station voor goederentreinen, opslaghallen en een opvang voor kinderen van werknemers.

Tegenstanders verzetten zich omdat bij de uitbreiding een stuk bos verdwijnt. Ze vrezen ook voor waterverontreiniging - de fabriek ligt in een waterbeschermingsgebied. Ook vinden ze dat Tesla te weinig rekening houdt met de belangen van de plaatselijke bevolking.

Hoogspanningsmast in brand

De gemoederen lopen al maanden hoog op. Begin maart werd een hoogspanningsmast in brand gestoken, waardoor de productie tijdelijk stillag. Tesla-topman Elon Musk sprak toen van eco-terrorisme. Het bedrijf laat wel minder bos kappen dan oorspronkelijk gepland om tegemoet te komen aan de zorgen van de tegenstanders.

Een gemeenteraadslid van de SPD wees erop dat het nieuwe treinstation de omgeving "zal verlossen van zo'n 1900 vrachtwagenritten per dag".

De actievoerders hebben nieuwe protesten aangekondigd als de fabriek uitgebreid wordt. Tijdens de behandeling van het plan in de gemeenteraad werd de bomvolle vergaderzaal beveiligd door de politie.

Tesla is van plan om de productie in de toekomst op te voeren. Uiteindelijk moeten er zo'n twee miljoen auto's per jaar van de band rollen in de fabriek in Grünheide.