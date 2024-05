Zonder Lang en Zirkzee mist Oranje de x-factor op EK

"Dat kleine beetje extra dat het verschil maakt tussen gewone stervelingen en de sterren."

"Een ondefinieerbare eigenschap waardoor iemand of iets succesvol of aantrekkelijk is."

Zomaar twee definities van de x-factor. Het is die 'ondefinieerbare' eigenschap die ruimer vertegenwoordigd had kunnen zijn in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Spelers die uit het niets iets kunnen creëren.

Die heb je er graag bij op een groot toernooi, voor in de basis, of als invaller.

Het verschil

Noa Lang is zo'n type. Met zijn creativiteit kan hij een wedstrijd openbreken, met één passeeractie kan hij een man-meersituatie of een kans scheppen. De aanvaller van PSV staat sinds januari echter aan de kant met zijn derde hamstringblessure van het seizoen.