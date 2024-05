Van Gerwen strandt in halve finales op laatste reguliere speelavond Premier League

Michael van Gerwen is donderdag in de Premier League niet verder gekomen dan de halve finales. Op de laatste speelavond van de reguliere competitie verloor de zevenvoudig competitiewinnaar met 3-6 van wereldkampioen Luke Humphries.

Het is de zesde keer op rij dat Van Gerwen verliest van Humphries, die later op de avond de finale speelt tegen Michael Smith.

Van Gerwen bereikte de halve eindstrijd door Rob Cross in een enerverende kwartfinale met 6-4 te verslaan. Van Gerwen kwam daarin terug van een 1-4 achterstand, waarna hij vijf legs op rij pakte.

Play-offs

De uitschakeling heeft geen gevolgen voor Van Gerwen, die zich vorige week al verzekerde van een plek in de play-offs. Naast Van Gerwen wisten ook lijstaanvoerder Luke Littler en Humphries op voorhand al dat ze aan de finale-avond zouden meedoen.

Alleen de laatste, vierde play-offplek moest donderdag in Sheffield nog worden ingevuld. Michael Smith versloeg zijn goede vriend Nathan Aspinall met 6-2 in een direct duel om een ticket voor de beslissende avond, die wordt afgewerkt in de imposante O2-arena in het oosten van Londen.