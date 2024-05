Gemeente Groningen maakt excuses voor slavernijverleden

De gemeente Groningen heeft excuses aangeboden voor de rol die het stadsbestuur heeft gespeeld bij het slavernijverleden. Burgemeester Schuiling bood vanavond op een bijeenkomst namens de gemeente excuses aan de nazaten van slaafgemaakten aan.

Het stadsbestuur reageert daarmee op de resultaten van het onderzoek dat de gemeente liet doen naar het slavernijverleden van Groningen. Uit dat onderzoek bleek dat Groningen een belangrijke rol heeft gespeeld binnen de West-Indische Compagnie (WIC), die naar schatting 300.000 slaafgemaakten vervoerde van Afrika naar Amerika.

'Conclusies onderzoek even helder als beschamend'

Bestuurders van de stad en de provincie zaten volgens de onderzoekers in het bestuur van de WIC en verdienden geld met het vervoeren en verkopen van tot slaaf gemaakte mensen. Ook was Groningen voor een negende deel aandeelhouder van de WIC en dus verantwoordelijk voor elk negende schip dat werd uitgezonden.

Volgens de onderzoekers hebben Groningse schepen ongeveer 33.000 mensen gedwongen verscheept van West-Afrika naar Midden- en Zuid-Amerika. Ongeveer 13 procent van de tot slaaf gemaakten zou die overtocht niet hebben overleefd. De onderzoekers ontdekten ook banden tussen Groningen en de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Schuiling noemde de conclusies van het onderzoek "even helder als beschamend", meldt RTV Noord.

"Groningse bestuurders kozen er willens en wetens en telkens opnieuw voor om zichzelf te verrijken, ten koste van de vrijheid, de menselijke waardigheid en de levens van tot slaaf gemaakten", zei hij in zijn toespraak. "En niet alleen maakten ze deze praktijken mogelijk, ze hielden ze ook in stand. Dat is onverteerbaar." Op de speciaal belegde bijeenkomst vanavond was er ook onder meer dans en werd een gedicht voorgedragen.

Monumenten

De gemeente wil twee aparte monumenten in de stad plaatsen, een voor slachtoffers van de slavenhandel tussen Afrika en de Amerika's en een voor slachtoffers van de Aziatische slavenhandel in toenmalig Nederlands-Indië, nu Indonesië.

Nazaten van slaafgemaakten krijgen hierbij de regie zodat de monumenten "recht doen aan hun wensen, tradities en gevoelens", aldus Schuiling.

De burgemeester sprak ook bewondering uit voor de mensen die het onderzoek naar het slavernijverleden hebben mogelijk gemaakt. "Het is jullie gelukt om zichtbaar en bespreekbaar te maken wat eerder werd verbloemd en verzwegen."