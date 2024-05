Winst en verlies voor 3x3-basketbalsters op laatste OKT in Hongarije

De Nederlandse 3x3-basketbalsters zijn het derde olympisch kwalificatietoernooi met wisselend succes begonnen. Oranje startte met een zwaarbevochten 13-9 zege op Italië, gevolgd door een 13-11 nederlaag tegen gastland Hongarije.

Het toernooi met zestien landen is de laatste kans voor de Nederlandse vrouwen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs.

Bij de eerste twee OKT's ging het mis. Een maand geleden verloren de 3x3-basketbalsters in Hongkong in de halve finale van Polen, twee weken geleden bleven ze in Japan steken in de groepsfase.

Bij de vorige Spelen in Tokio, waar 3x3-basketbal voor het eerst op het programma stond, lukte het de Nederlandse vrouwen niet om zich te plaatsen.

Sterk begin

Nederland begon sterk tegen Italië, de wereldkampioen van 2018 en nummer zes van de laatste Spelen. Noor Driessen, Loyce Bettonvil, Janis Boonstra en Zoë Slagter stonden al snel met 5-0 voor, maar maakten met hun agressieve verdediging ook veel persoonlijke fouten.

Daardoor moesten ze voorzichtiger gaan verdedigen en kwam Italië terug tot 10-8. In de spannende slotfase sleepten Driessen (topscorer met zeven punten, plus zeven rebounds) en Boonstra met drie scores de zege uit het vuur.

De tweede wedstrijd in groep D tegen Hongarije ging tot het einde gelijk op. Het verschil was nooit groter dan twee punten.

Opnieuw leunde Oranje op een sterke verdediging, maar scores van Fanni Szabo en de boomlange Virag Kiss bezorgden Hongarije vlak voor tijd een 13-11 voorsprong. Boonstra kreeg nog de kans om er met een tweepunter een verlenging uit te slepen, maar de bal spatte van de ring af.

Laatste wedstrijd

Zaterdagavond om 20.20 uur staat de laatste groepswedstrijd op het programma. Nederland speelt dan tegen Israël, dat nog niet heeft gewonnen.

Om door te gaan naar de kwartfinales op zondag moet Oranje bij de eerste twee in de groep eindigen, waarbij het aantal gescoorde punten de doorslag geeft als teams in zeges gelijk eindigen.