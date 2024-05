Fietser Eindhoven mogelijk opzettelijk aangereden door medewerker Wegenwacht

In Eindhoven is een medewerker van de Wegenwacht aangehouden na een aanrijding waarbij een fietser zwaargewond is geraakt. De politie houdt er rekening mee dat de man opzettelijk is aangereden en zegt dat de bestuurder voorlopig blijft vastzitten.

Het slachtoffer werd rond 17.30 uur aangereden op de Van Minderhoutstraat, in het oosten van de stad. Het gaat om een man van 56 jaar uit Eindhoven. Hij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de bestelbus van de ANWB laten wegtakelen. Mensen die camerabeelden hebben van het ongeluk, worden opgeroepen zich bij de politie te melden.