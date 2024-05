Bezetting gebouw Universiteit Leiden in Den Haag voorbij, geen aanhoudingen

De bezetting van het Wijnhavengebouw van de Universiteit Leiden (UL) in Den Haag is voorbij. Alle pro-Palestijnse demonstranten hebben het gebouw verlaten, laat de politie op X weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Een grote groep betogers hield sinds 13.30 uur de derde verdieping van het universiteitsgebouw bezet. Buiten het pand hadden enkele honderden sympathisanten zich verzameld.

De bezetting volgde op een tweet waarin de universiteit "concrete stappen" aankondigde met betrekking tot de contacten met Israëlische universiteiten. De details van die stappen zouden morgen worden bekendgemaakt. Volgens de betogers hield de universiteit zich daarmee niet aan de afspraak dat er vandaag een concrete verklaring zou komen over de kwestie.

Buffer

Op het begin van de avond kwam de mobiele eenheid in actie om een "zichtbare buffer" tussen het gebouw en de demonstranten te creëren. Daarmee wilde de politie voorkomen dat meer mensen het universiteitsgebouw zouden ingaan.

De universiteit stond de hele dag in contact met vertegenwoordigers van de betogers. Nadat de laatste mensen rond 20.30 uur het pand hadden verlaten, verplaatste de groep zich vrijwillig richting Den Haag Centraal.

Protesten elders

Eerder vandaag zou ook geprotesteerd worden bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Die sloot daarom uit voorzorg de deuren van verschillende gebouwen. Op het laatste moment werd de demonstratie door de organisatoren verplaatst naar het plein voor station Rotterdam Centraal. De Erasmus Universiteit zegt de gebouwen morgen weer te openen, maar houdt rekening met nieuwe protesten.

Het is al langere tijd onrustig bij universiteitsgebouwen in Nederland. In Amsterdam liepen protesten vorige week en deze week uit de hand en kwam de mobiele eenheid in actie. De Universiteit van Amsterdam besloot daarop de afgelopen dagen de deuren gesloten te houden. Vandaag konden studenten weer colleges volgen.