Volleybalsters knokkend ten onder tegen Turkije in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede duel in de Nations League verloren. De ploeg van coach Felix Koslowski vocht in Antalya tegen Turkije voor wat het waard was, maar kwam uiteindelijk toch tekort en verloor met 3-1: 14-25, 25-23, 23-25, 18-25.

Oranje boekte in 2018 twee oefenzeges op Turkije, maar verloor sindsdien alle zeven duels, en won maar één set. Turkije, vorig jaar winnaar van het EK en de Nations League, was oppermachtig in de eerste set.

Veerkracht

Oranje toonde daarna karakter door een 9-15 achterstand in de tweede en een 15-21 achterstand in de derde set weg te poetsen. De derde set ging echter alsnog verloren.

In set vier was het gaatje steeds drie, vier punten en dat gat kreeg Oranje niet gedicht.

Olympische tickets

Dinsdag wonnen de Nederlandse volleybalsters hun eerste Nations League-duel met 3-0 van Bulgarije. Het toernooi staat dit seizoen vooral in het teken van de laatste nog te verdelen olympische tickets.

De punten die er kunnen worden verdiend, zijn belangrijk voor de wereldranglijst. Om zich te kwalificeren voor de Spelen in Parijs moet Nederland de tiende plaats op de mondiale ranking vast zien te houden.