Kanté terug in selectie EK-opponent Frankrijk, grote namen afwezig bij Duitsland

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zijn selectie voor het EK in Duitsland bekendgemaakt. Bij de Fransen, tegenstander van Oranje in de groepsfase, is N'Golo Kanté de opvallendste naam. De 33-jarige middenvelder keert na twee jaar terug bij de nationale ploeg.

Kanté, die in 2021 met Chelsea de Champions League won, speelt sinds afgelopen zomer bij Al-Ittihad in Saudi-Arabië. Zijn laatste interland dateert van 3 juni 2022. Het WK van dat jaar in Qatar ging aan Kanté voorbij vanwege een blessure.

Bradley Barcola maakt ook deel uit van de selectie. De 21-jarige vleugelspeler maakte afgelopen seizoen indruk bij Paris Saint-Germain, dat in de halve finales van de Champions League verloor van Borussia Dortmund.

Het is de eerste keer dat Barcola is opgeroepen door bondscoach Deschamps.