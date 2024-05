Optreden Israëlisch strijkkwartet in Concertgebouw gaat toch door

Het Jerusalem Quartet treedt zaterdag toch op in het Concertgebouw in Amsterdam. Dinsdag besloot het Concertgebouw om twee geplande concerten van het Israëlische strijkkwartet te schrappen, vanwege aangekondigde demonstraties en omdat een dag eerder een protest op de Universiteit van Amsterdam was uitgelopen op geweld en vernielingen.

Volgens het Concertgebouw kon de veiligheid niet gegarandeerd worden. Met onder meer aangescherpte veiligheidsmaatregelen en een andere aanvangstijd kan het concert van zaterdag nu toch wel doorgaan. Het optreden begint nu om 19.00 uur in plaats van om 20.15 uur, waardoor de Kleine en Grote Zaal niet tegelijk vol zijn.

'Voor vrije samenleving'

"Ieder concert moet kunnen doorgaan. Het Concertgebouw staat vol achter zijn missie om iedereen te verbinden en te verrijken met sublieme muziek, ongeacht achtergrond, religie, cultuur of welk onderscheid dan ook", zegt algemeen directeur Simon Reinik in een verklaring. "We moeten blijven opkomen voor de vrije samenleving die we willen zijn. Iedere dag weer."

Bij de twee geplande concerten, die vanavond en zaterdag op het programma stonden, waren demonstraties aangekondigd. Ook werd op sociale media opgeroepen om tijdens de optredens actie te voeren bij de muziekzaal. De veiligheid kon daardoor met 2500 bezoekers in het gebouw niet gegarandeerd worden, schreef het Concertgebouw eerder.

'Kunst om imago Israël op te poetsen'

Het Jerusalem Quartet heeft eerder te maken gehad met demonstraties rondom optredens, ook in Nederland. In februari werd een optreden in Den Haag verstoord door pro-Palestijnse demonstranten die een kaartje hadden gekocht. Een maand eerder gebeurde dat in het Muziekgebouw aan 't IJ.

Pleitbezorgers van een culturele boycot tegen Israël stellen dat het Jerusalem Quartet "door kunst te maken het extreemrechtse Israëlische apartheidsregime legitimeert" en met de optredens het imago van Israël wil oppoetsen. Ook zouden de musici, mede doordat ze hebben gediend in het leger, medeplichtig zijn aan "bezetting en onderwerping van de Palestijnen", schrijft de pro-Palestijnse pressiegroep BDS.

Het annuleren van de concerten leidde tot woede en ongeloof, onder meer bij de muziekgroep zelf. "Dit is het overgeven aan pesterijen en terrorisme", schreef het Jerusalem Quartet op Instagram. Ook het Centraal Joods Overleg was kritisch en drong erop aan de concerten toch te laten doorgaan. Volgens de Joodse belangenorganisatie is het strijkkwartet politiek neutraal.

Wat betreft de diensttijd van de leden wijst het CJO erop dat in Israël de dienstplicht geldt. Bovendien zouden de musici zich als dienstplichtige soldaten vooral met muziek hebben beziggehouden.

Livestream

Het Jerusalem Quartet is een van de beroemdste strijkkwartetten ter wereld. Tot het repertoire behoren werken van Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Debussy en Ravel. Het concert van aanstaande zaterdag is uitverkocht, maar zal ook live te volgen zijn via de website van het Concertgebouw.