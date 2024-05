Koeman maakt voorselectie EK bekend: geen Zirkzee, geen Wieffer

Mede als gevolg van een lobby van de Nederlandse bondscoach stond de UEFA onlangs toe dat EK-selecties uit 26 spelers mogen bestaan, in plaats van 23. Alle EK-selecties moeten op 7 juni binnen zijn bij de Europese voetbalbond UEFA.

Spelers die daarna zwaar geblesseerd raken of ziek worden, mogen, na goedkeuring van de UEFA, nog voor de eerste wedstrijd van een land worden vervangen. Keepers mogen ook nog voor de tweede wedstrijd van een land worden vervangen.

Het EK begint op 14 juni en de eerste groepswedstrijd van Oranje is op 16 juni tegen Polen in Hamburg. Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni) zijn de andere tegenstanders in groep D.