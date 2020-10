Ruimtesonde sluit capsule, kostbaar gruis van planetoïde Bennu is veiliggesteld

De ruimtesonde van NASA die vorige week op de planetoïde Bennu landde, heeft meer dan 900 gram gruis opgepikt. Een paar dagen na de landing bleek dat hij een deel van de lading verloor, maar nu is de overige lading veiliggesteld in een capsule.

Het ruimtevaartuig Osiris-Rex verzamelde op 20 oktober zoveel materiaal dat stenen in de rand van de container bleven zitten. Hierdoor bleef de klep openstaan, en ging er kostbaar gruis verloren.

Hoeveel gruis Osiris-Rex nu precies bij zich heeft, is nog niet bekend. Dat wordt pas duidelijk als de ruimtesonde, nu nog 322 miljoen kilometer verderop, in 2023 in de woestijn van Utah landt. "We hebben nog veel werk te doen om de monsters veilig te stellen", zegt een van de hoofdwetenschappers tegen persbureau AP.

Het ruimtevaartuig zal op zijn vroegst in maart uit de buurt van de planetoïde vertrekken. Dan zijn de asteroïde en de aarde goed uitgelijnd.