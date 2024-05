De nieuwe coalitie wil veel van Brussel, maar zal weinig krijgen

Een 'opt-out' op asiel en uitzonderingen voor natuur en stikstof. In het nieuwe regeerakkoord willen de vier partijen op allerlei terreinen onderhandelen met Brussel, met de Europese Unie. Maar hoe realistisch is dat? Van verschillende kanten wordt in Europa kritisch en afwijzend gereageerd op het coalitieakkoord.

Een opt-out is een uitzondering. Het betekent dat die lidstaat op een specifiek terrein van het EU-beleid niet hoeft mee te doen. Dat kun je als land alleen regelen als er binnen de EU wordt onderhandeld over een nieuw EU-verdrag. Er zijn nu drie landen die er een hebben: Denemarken, Polen en Ierland.

In het regeerakkoord staat dat Nederland zo snel mogelijk een uitzondering voor het Europese asiel- en migratiebeleid bij de Europese Commissie indient. Maar zo werkt het procedureel niet. "Je kan je niet onttrekken aan EU-wetgeving", zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. "In het verleden, toen de EU-verdragen tot stand kwamen, hebben bepaalde landen opt-outs bedongen. Maar wij werken hier op basis van bestaande verdragen en wetgeving."

Migranten over de grens kieperen

Gerben-Jan Gerbrandy, oud-Europarlementariër en momenteel kandidaat voor D66, ziet een uitzondering voor asiel als kansloos. "Het is gebaseerd op drijfzand. Er wordt dan verlekkerd gekeken naar Denemarken dat een opt-out bedong, maar dat was in een context die nu totaal niet opgaat. Wat Wilders en de andere partijen voorstellen is: migranten over onze grens kieperen. Dat gaan landen als België en Duitsland natuurlijk niet slikken."

Ook binnen de Europese Commissie is er kritiek. "Wat is er in Nederland aan de hand?", zegt een ambtenaar die alleen anoniem wil reageren. "Waarom worden er dingen beloofd die bij voorbaat kansloos zijn? Dat is schadelijk voor het aanzien van de politiek."

De verbazing wordt breed gedeeld in Brussel. Ook Wilders lijkt te beseffen dat een afwijkend beleid niet haalbaar is. De PVV-leider zei tegen het Franse persbureau AFP dat het jaren kan duren voor een opt-out realiteit is, "als het er al van komt."