Wie profiteert er van de afspraken in het coalitieakkoord?

Overig

Andere financiële maatregelen die impact hebben op de portemonnee:

Tariefsverhoging van vermogen in box 2 teruggedraaid

Btw-verhoging o.a. hotels, theater- en concertkaartjes van 9 naar 21 procent (met uitzondering van campings)

Vliegbelasting naar afstand ingevoerd vanaf 2027

Accijnsverlaging op brandstoffen in 2025 doorgezet

Verhoging collegegeld voor langstudeerders in het studiejaar 2026/2027

Hogere kansspelbelasting, gokken wordt duurder

Volgens hoogleraar Knoef zorgt de verhoging van de btw op kaartjes voor voorstellingen "voor wat herverdeling". "Want wie gaan er vaker naar hotels en theaters? Dat zijn toch vaak de hogere inkomens." Daar is branchevereniging VVTP het niet mee eens. Tegen RTL Nieuws zeggen ze dat dit juist alle lagen van de samenleving raakt.

Ook worden er veel mensen niet geraakt door de tariefsverhoging in de belastingen. In box 2 en 3 wordt belasting geheven over vermogen, wat volgens Knoef relatief veel ouderen aangaat. Zij hebben vaak al hogere vermogens opgebouwd.

Eigen Huis maakt zich zorgen over het plotseling stopzetten van de salderingsregeling en is bang dat er daardoor minder mensen overwegen om zonnepanelen te installeren.

Hele plaatje

Hoogleraar economie Bas Jacobs, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, denkt dat vooral midden- en hoge inkomens profiteren van het pakket maatregelen. Er zitten ook een paar punten bij voor de allerarmsten, zoals de verlaging van het eigen risico in de zorg. Maar dat moet volgens hem wel "ergens vandaan komen".

Hoogleraar Knoef denkt dat de maatregelen "per saldo zullen leiden tot herverdeling van hoge inkomens naar midden- en lagere inkomens. En van niet-werkend naar werkend."

Beide economen spreken van "politieke keuzes". Zij leggen alleen uit wat de gevolgen van die keuzes kunnen zijn.

Maar over het hele financiële plaatje is Jacobs niet zo te spreken. Hij ziet dat er de komende tijd eerst veel extra geld wordt uitgegeven, en kort daarna juist flink wordt bezuinigd. "Wat ze doen is eerst het gaspedaal intrappen en dan over twee, drie jaar harder op de rem staan, dat is economisch raar beleid."