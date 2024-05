Geblesseerde De Roon mist Europa League-finale, EK nog onzeker

Marten de Roon gaat de finale van de Europa League van komende woensdag niet halen, zo heeft zijn trainer Gian Piero Gasperini op een persconferentie gemeld. Atalanta neemt het dan zonder de Oranje-international op tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen.

Gisteravond viel De Roon tijdens de Italiaanse bekerfinale geblesseerd uit. In tranen verliet hij het veld, waarna Gasperini al anticipeerde op een blessure die mogelijk het einde van zijn seizoen betekende.

Vandaag op de persconferentie bevestigde Gasperini dat De Roon de wedstrijd van komende woensdag zal missen. Of het Europees kampioenschap in gevaar is, kon de trainer niet zeggen, al gaf hij aan 'hoopvol' te zijn voor de Nederlander.

Voorselectie

Vanavond om 20.00 uur maakt bondscoach Ronald Koeman zijn voorselectie voor het Europees kampioenschap bekend. Van De Roon wordt verwacht dat hij hier deel van uitmaakt, aangezien hij normaal gesproken een vaste klant is in het Oranje van Koeman.

De Roon is momenteel in Bergamo, waar de medische staf van Atalanta de ernst van de kwetsuur onderzoekt.