Van Gerwen naar tweede ronde op EK darts, Kleermaker verrast Cross

Martijn Kleermaker heeft op de eerste dag van het EK darts in Oberhausen voor een daverende verrassing gezorgd door af te rekenen met titelverdediger Rob Cross.

De 29-jarige debutant was met 6-3 te sterk voor de Engelsman, die begin 2018 de wereldtitel veroverde door in de finale af te rekenen met dartgrootheid Phil Taylor.

Cross is de huidige nummer vijf van de wereld. Kleermaker staat tachtigste, maar hij toonde zich met name op de finishes scherper. Cross won nog de eerste leg met een knappe 130 finish, maar daarna pakte de Harderwijker vijf legs op rij. Cross krabbelde nog even terug en kreeg ook nog kansen op 4-5, maar faalde. Kleermaker benutte zijn derde matchdart.

Nine-darter De Sousa

Minder verrassend was dat ook Michael van Gerwen zich plaatste voor de tweede ronde, al schommelt de vorm van de drievoudig wereldkampioen wel behoorlijk dit jaar.

Tegen Darius Labanauskas liet de 31-jarige Brabander weer zien waartoe hij in staat is, getuige het gemiddelde van 103 en 50 procent op de dubbels. Het leverde Van Gerwen een 6-1 overwinning op de Litouwer op.

Jeffrey de Zwaan overleefde de eerste schifting niet, maar dat was tegen de ontketende Jose de Sousa geen schande. De als derde geplaatste Portugees gooide er in de tweede leg zelfs een nine-darter uit: 180, 177 en 144. Hij zegevierde uiteindelijk met 6-3.

Het toernooi in Duitsland duurt tot en met zondag. Dan zijn zowel de halve finales als de finale. Voor de winnaar ligt 133.000 euro klaar.