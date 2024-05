Alaphilippe wint twaalfde Giro-etappe, Fransman voltooit trilogie

Julian Alaphilippe heeft de twaalfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Fransman van Soudal Quick-Step kwam in badplaats Fano na een overtuigende solo als eerste over de eindstreep.

Voor de 31-jarige Alaphilippe is het de eerste ritzege in de Giro. Daarmee voltooit hij een trilogie: hij heeft nu ritten gewonnen in de Tour de France, Vuelta en de Giro.

Jhonatan Narváez, de Ecuadoraan die de eerste Giro-etappe op zijn naam schreef, eindigde als tweede op 31 seconden. De Belgische Quinten Hermans werd derde.

Pogacar houdt roze, Jakobsen stapt af

Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de buurt van de zege. De Sloveen behoudt ook na vandaag zijn roze leiderstrui.

Fabio Jakobsen stapte niet op de fiets. De Nederlander van Team dsm-firmenich PostNL ging woensdag vlak voor de finish onderuit tijdens de elfde etappe, nadat hij in de sprint werd aangereden door Madis Mihkels. "Ik word gewoon van de fiets gekegeld", zei Jakobsen daar later zelf over.

De 27-jarige sprinter bleek na medisch onderzoek geen breuken te hebben overgehouden aan de valpartij, maar hij heeft te veel last om de Ronde van Italië uit te rijden. "Ik kan mijn linkerarm niet goed gebruiken", zo verklaarde hij donderdag voor aanvang van de rit.