Swiatek voor de derde keer finaliste in Rome na zege op Gauff

Paul, de nummer 16 van de ATP-wereldranglijst, had in de vorige ronde de Rus Daniil Medvedev uitgeschakeld en kon tegen Hurkacz (ATP-9) voor de derde keer in zijn carrière de halve finales van een mastertoernooi bereiken. Hoewel de Pool bekendstaat als een servicekanon, werd het een wedstrijd met veel breaks. In dertien van de dertig games werd de service ingeleverd.

Paul mocht op 5-3 in de derde set voor de wedstrijd serveren. Hij moest maar liefst zes breekkansen wegwerken en sloeg toe op zijn vierde wedstrijdpunt.