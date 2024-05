Henttala verrast met ritzege in Burgos, Balsamo zwaar gehavend na val

Lotta Henttala heeft voor een verrassing gezorgd in de Ronde van Burgos door de eerste etappe te winnen. Na een rit van 123 kilometer van Villagonzalo Pedernales naar Burgos was de Finse de sterkste in een spannende eindsprint.

Elisa Balsamo, de Italiaanse wereldkampioene op de weg van 2021, kwam in de slotkilometer hard ten val en liep een hersenschudding, een gebroken neusbeentje en een gebroken middenhandsbeentje op.

De etappe begon rustig. Tot, op 54 kilometer van de finish, Katrine Aalerud onverwachts de aanval koos. De voormalige knecht van Annemiek van Vleuten wist snel een gat van ongeveer drie minuten te slaan en reed solo door de bergen - en de regen.

Demi Vollering en Marlen Reusser van SD Worx reden aan kop van het peloton en verhoogden het tempo flink in het slot van de race, waardoor vluchter Aalerud het verschil steeds kleiner zag worden. In de laatste twee kilometer moest de Noorse zich neerleggen bij de mislukking van haar aanval.

Harde val Balsamo

Het einde van de etappe was rumoerig, met de ernstige val van Balsamo, die hard in aanraking kwam met de dranghekken na contact met Sofia Bertizzolo.