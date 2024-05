Aanslag bij Nigeriaanse moskee, 11 doden

In het noorden van Nigeria zijn elf mensen omgekomen bij een aanslag op een moskee. De dader zou benzine door het gebedshuis hebben verspreid en vervolgens de deuren op slot hebben gedaan. Bij de aanslag raakten ook 17 mensen gewond.

Kort na de aanslag is een man van 38 aangehouden. Hij verklaarde tegenover de politie dat een familieconflict over het verdelen van een erfenis aanleiding was voor de aanval. Familieleden van de verdachte zouden in de moskee zijn geweest.

Paniek

De aanslag was woensdag tijdens het ochtendgebed in de stad Gezawa. Inwoners zeggen dat ze binnen mensen in paniek hoorden toen die probeerden naar buiten te komen, terwijl de moskee in vlammen stond.

Volgens lokale media was een explosie te horen, waarna omwonenden naar de moskee kwamen om hulp te bieden. De politie zegt dat er geen explosieven zijn gebruikt bij de aanval.

De brandweer zegt dat ze niet meteen na het ontstaan van de brand gealarmeerd zijn en de situatie sneller onder controle hadden kunnen krijgen als dat wel was gebeurd.