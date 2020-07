Wekdienst 1/7: Coronaversoepelingen • Herdenking afschaffing slavernij

Het weer: vooral in het zuiden regen, in het zuidoosten kans op onweer. Het wordt rond 20 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Goedemorgen! Vandaag worden de coronaregels verder versoepeld en daarmee is Nederland uit de lockdown. En in het Oosterpark wordt, zonder publiek, de afschaffing van de slavernij herdacht.

Wat heb je gemist?

Het kabinet wil het kiesstelsel zo wijzigen dat kiezers de mogelijkheid krijgen om of op een partij te stemmen of op een persoon. Het doel is dat kandidaten die kunnen rekenen op steun van de kiezers meer kans hebben om verkozen te worden, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Eerste en Tweede Kamer.

Twee jaar geleden adviseerde een staatscommissie onder leiding van oud-minister Remkes om het parlementaire stelsel te moderniseren. De binding tussen kiezer en gekozene moet hiermee vergroot worden.

Ander nieuws uit de nacht:

Rotterdamse politie onderzoekt racisme in appgroep agenten: de Rotterdamse politie is een onderzoek gestart naar racistische uitlatingen van agenten in een besloten WhatsAppgroep. Dat schrijft NRC, die over screenshots van die gesprekken beschikt. Het gaat om een gesprek uit 2019 tussen negen politie-agenten waarin burgers met een migratieachtergrond worden aangeduid als "kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen" op wie ze willen "schieten".

Nederlandse cameraman Jasper Wolf benoemd tot lid Oscar-Academy: de Nederlandse cameraman Jasper Wolf is een van de ruim 800 nieuwe leden van de Academy, de organisatie die ieder jaar de Oscars uitreikt. Hij mag dit jaar meebeslissen over de winnaars van de prestigieuze filmprijzen.

Nederlands team MP Motorsport klaar voor seizoen: met de ouverture van het Formule 1-seizoen gaan ook de bolides van het Nederlandse team MP Motorsport weer de baan op. Komend weekeinde rijden de auto's weer, maar zonder fans en gasten.

En dan nog even dit:

Het klinkt gezellig noch verantwoord: drinken in de auto. Maar dat is juist wel de bedoeling van horecaondernemer Ferdi van Essen uit Putten. In de auto's mag je namelijk met meer mensen zitten dan aan een tafeltje op het terras.

Dat ziet er zo uit: