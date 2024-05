'Hoofdlijnenakkoord' gepresenteerd

De partijleiders van de PVV, VVD, NSC en BBB hebben vandaag hun coalitieakkoord gepresenteerd. Het akkoord, genaamd 'Hoop, Lef en Trots', is een akkoord op hoofdlijnen. We kijken vanavond uitgebreid naar de plannen. Wat vinden kiezers ervan en hoe haalbaar zijn alle plannen? In de studio zijn econoom Mathijs Bouman en politiek duider Arjan Noorlander.