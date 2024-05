Pro-Palestijnse betogers bezetten Universiteit Leiden in Den Haag

Tientallen pro-Palestijnse betogers hebben het gebouw van de Universiteit Leiden (UL) in Den Haag bezet. Volgens de groep heeft de universiteit zich niet aan een afspraak gehouden. Eerder schreef de UL op X dat er "concrete stappen" zouden worden genomen in de banden met Israëlische universiteiten.

Een woordvoerder van de demonstranten zei dat er was afgesproken dat de universiteit vandaag met een concrete verklaring zou komen, maar dat is niet gebeurd. "Dat zorgt voor wantrouwen bij de actievoerders. We zijn sowieso niet tevreden over de maatregelen, maar als de universiteit met een goed statement was gekomen kon ze niet meer terugkrabbelen en was er reden tot dialoog", zegt de woordvoerder tegen persbureau ANP.

Volgens de universiteit is een groep van zo'n 200 mensen 13.30 uur het pand binnengekomen en heeft de instelling besloten al het onderwijs af te gelasten. "We hebben ze gevraagd het pand te verlaten, maar er is nog een aanzienlijke groep aanwezig", aldus een woordvoerder. "Er is contact met vertegenwoordigers en we staan in nauw contact met de driehoek", waarmee wordt gedoeld op de burgemeester, de politiechef en de hoofdofficier van justitie.