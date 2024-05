Zwemcoach Verhaeren volgt Zeeman op bij Visma-Lease a Bike

Bij zijn aanstelling als adviseur in oktober 2023 hintte Verhaeren al op een langere samenwerking. "We zijn met elkaar in zee gegaan met het oog op de mogelijkheid om dit in de toekomst een vervolg te geven. Dat lijkt me logisch. Als je geen wederzijdse belangstelling hebt, moet je hier niet aan beginnen."

Succesvolle periode

De vertrekkende Zeeman, die algemeen directeur wordt bij voetbalclub AZ, werkte sinds 2012 bij de ploeg die nu Visma-Lease a Bike heet. Hij trad net nadat de Rabobank de sponsoring had stopgezet in dienst en stond aan de basis van het team dat opnieuw begon onder de naam Blanco.

Na mindere beginjaren en meerdere wisselingen van hoofdsponsoren, groeide de ploeg onder zijn leiding uit tot een van de beste teams van het wielerpeloton.

De Nederlandse ploeg won afgelopen seizoen alle grote rondes, iets wat geen wielerploeg eerder had bewerkstelligd. Primož Roglič won de Ronde van Italië, Jonas Vingegaard de Ronde van Frankrijk en Sepp Kuss de Ronde van Spanje.