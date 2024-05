Volendam en Simons niet met elkaar door, wegen scheiden na half jaar

FC Volendam gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De club meldt dat het aflopende contract van de huidige hoofdtrainer Regillio Simons niet wordt verlengd. Dat was volgens de club een "gezamenlijk besluit."

Simons, de vader van Oranje-international Xavi, was sinds december hoofdtrainer van Volendam. Hij was de opvolger van Matthias Kohler, die was opgestapt na een bestuurlijke ruzie die voorzitter Jan Smit de kop had gekost.

De 50-jarige Simons kon Volendam niet behoeden voor degradatie uit de eredivisie. De ploeg staat zeventiende en won dit seizoen slechts vier van de 33 wedstrijden. Eén van die zeges werd met Simons aan het roer geboekt.

Opvolging

Volendam gaat volgend seizoen dus de eerste divisie in met een nieuwe hoofdtrainer. Michael Dingsdag, die eerder dit seizoen op interim-basis hoofdtrainer was en de laatste weken ook inviel toen Simons ziek was, ligt volgend seizoen nog vast, maar zal het niet worden. Hij heeft namelijk nog niet de vereiste trainersdiploma's.

"De club is op de achtergrond bezig met de invulling van de trainerspositie voor het volgende seizoen en hoopt daar binnen enkele weken duidelijkheid over te kunnen geven", meldt Volendam op de eigen website.