Europese klacht tegen webwinkel Temu: 'Manipulatief en oneerlijk'

De Chinese webwinkel Temu heeft een gezamenlijke klacht gekregen van zeventien Europese consumentenbelangenorganisaties, waaronder de Nederlandse Consumentenbond. De populaire webwinkel is relatief nieuw, maar houdt zich volgens de organisaties niet aan de Europese wet. Het bedrijf zou gebruikmaken van dark patterns, verboden technieken die online worden gebruikt om de consument te beïnvloeden.

"Temu is razend populair in Europa, maar opereert niet op een eerlijke manier. Het bedrijf houdt zoveel informatie achter dat consumenten geen weloverwogen aankoopbeslissing kunnen nemen", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

"Daarnaast hebben klanten geen idee of het product dat ze kopen wel veilig is. En tot slot staat Temu ook nog eens bol van de manipulatieve technieken om consumenten meer geld te laten uitgeven op het platform."

Klanten krijgen op Temu, na op een artikel te hebben geklikt, een duurder alternatief te zien. Dat is niet toegestaan, zegt de Consumentenbond. Volgens de bond is het voor klanten ook te moeilijk om hun account op te heffen. De klacht ligt nu in de 17 landen bij een toezichthouder, in Nederland is dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De webwinkel zegt dat de klacht zeer serieus te nemen en die grondig te zullen bestuderen. Temu ziet zichzelf als nieuwkomer in Europa, en luistert naar eigen zeggen voortdurend naar de feedback van klanten en consumentenorganisaties. "We willen transparant zijn en alle toepasselijke wetten en regelgeving naleven", zegt een woordvoerder.

Niet voor het eerst

De klacht van de zeventien organisaties volgt op eerdere bezwaren van consumentenbelangenorganisaties. De Italiaanse Altroconsumo kocht eind vorig jaar dertien cosmeticaproducten via het platform.

Negen daarvan bevatten geen of slechts weinig van de ingrediënten op de verpakking. De Duitse consumentenbond, Verbraucherzentrale Bundesverband, stelde dit jaar dat Temu klanten misleidt met valse recensies en kortingsacties.

Temu zegt dat het graag met de betrokken partijen wil praten om tekortkomingen recht te zetten en zijn service te verbeteren. Het is naar eigen zeggen ook bezig met een systeem om onveilige producten in zijn aanbod op te sporen en uit de verkoop te halen.