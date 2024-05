Buschauffeurs onder invloed van drugs van de weg gehaald

Bij een verkeerscontrole heeft de Rotterdamse verkeerspolitie afgelopen dinsdag twee chauffeurs betrapt die onder invloed waren van drugs. Een van hen vervoerde middelbare scholieren tussen de 15 en 18 jaar.

De controle was op de A13 in de richting van Den Haag. De verkeerspolitie Den Haag en de marechaussee hielpen ook mee. In totaal zijn 27 touringcars gecontroleerd, meldt een woordvoerder. Een aantal daarvan had technische gebreken. "De controle bleek hard nodig", schrijft de politie op Instagram.

Dergelijke controles gebeuren regelmatig, zegt een woordvoerder. Het komt ook vaker voor dat technische mankementen ontdekt worden. De politie verbaasde zich echter wel over de chauffeurs die positief testten op drugs. "Je zal je kinderen maar afgezet hebben voor een schoolreis in die bus."

De ene chauffeur had jongeren aan boord, de ander een 'gemengd publiek' waarvan geen leeftijden bekend zijn. Van beide chauffeurs is bloed afgenomen en wordt een proces-verbaal opgemaakt. Om welke drugs het gaat, is nog niet bekend.