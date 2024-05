Tijdelijk rijstrook minder bij werkzaamheden aan brug A7

Op de brug in de A7 bij Purmerend is vanaf aanstaande zaterdag tijdelijk een rijstrook minder beschikbaar in de richting van Amsterdam. Rijkswaterstaat zegt die maatregel ongeveer een maand lang te nemen vanwege de veiligheid.

Aan de brug worden sinds begin april grote werkzaamheden uitgevoerd. Bij een inspectie in oktober 2022 bleek dat de draagconstructie van de brug niet meer voldoet. Zwaar verkeer mag sindsdien niet meer over de brug.

Toen eind april bleek dat veel vrachtwagens die regels negeerden, werd de brug afgesloten voor alle vrachtwagen en bussen, maar ook die maatregel blijkt niet te werken. Ondanks het verbod, de handhaving en inspanningen van de transportsector, rijden er volgens Rijkswaterstaat nog steeds vrachtwagens over de brug.

Tijdelijk minder sterk

Om de constructie van de brug te versterken worden 50.000 gaten geboord die daarna opgevuld worden met 15 kilometer aan wapeningsstaal. Door het boren van die gaten wordt de constructie tijdelijk nog minder sterk.

Rijkswaterstraat wil voorkomen dat weggebruikers en wegwerkers gevaar lopen. Daarom gaat er tijdelijk een extra rijstrook dicht. Het gaat om de strook die het dichtst langs het werkterrein loopt. In de richting van Amsterdam blijft één strook open voor het verkeer.

De nieuwe maatregel veroorzaakt mogelijk extra hinder op de A7. Rijkswaterstaat vraagt mensen zoveel mogelijk thuis te werken, samen te reizen of anders te reizen.

De afgesloten rijstrook zou na ongeveer weer een maand beschikbaar moeten zijn. De totale werkzaamheden staan gepland tot 1 september.