Jakobsen niet meer van start in Giro na valpartij: 'Van fiets gekegeld'

De voorbereiding op de Giro was ook niet optimaal, volgens Jakobsen. "Ik was wel iets zwaarder dan wat ideaal is voor een sprinter. Trainen is iets persoonlijks, iedereen is anders en er wordt achter de schermen goed aan gewerkt met de ploeg, We hebben dit geprobeerd, maar het pakte niet helemaal goed uit."

Eerder verloor dsm-firmenich PostNL ook al Bram Welten, voor wie een belangrijke rol was weggelegd in de sprinttrein van Jakobsen. In het klassement stond Jakobsen laatste, op de 155ste plek.

Jakobsen verwacht er met de Tour de France weer bij te kunnen zijn. "Als de dokter op de borst duwt, doet het nog wel zeer. Maar met één of twee weken rust is dat wel weer verdwenen. Vijftig dagen tot aan de Tour is voldoende."