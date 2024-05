Jakobsen niet meer van start in Giro na val in elfde etappe

De Nederlandse sprinter ging in de elfde etappe van de Italiaanse ronde onderuit, nadat hij van opzij was aangereden door de Est Madis Mihkels. "Dit hoort er niet bij, maar het gebeurt wel", reageerde hij toen nog voor de camera van Eurosport.

"Ik zat op zich goed en had ook best een goede dag", vertelde Jakobsen. "Nu deed ik een keer mee en gebeurt dit."

Domper

De Giro was geen daverend succes voor Jakobsen. In de vier etappes die eindigden in een massasprint kon hij zich niet mengen in de strijd. De elfde etappe bood dan eindelijk mogelijkheden voor Jakobsen, maar hij begon de eindspint in ongelukkige positie en kwam dus ten val.

Eerder verloor dsm-firmenich PostNL ook al Bram Welten, voor wie een belangrijke rol was weggelegd in de sprinttrein van Jakobsen. In het klassement stond Jakobsen laatste, op de 155ste plek.