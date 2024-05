Toestand neergeschoten premier Slowakije stabiel maar nog steeds ernstig

Nederlandse en Europese leiders veroordelen de aanval op Fico. Ook het Kremlin heeft geschokt gereageerd op de aanval. "Natuurlijk veroordelen we deze aanslag in de sterkst mogelijke bewoordingen," zegt Kremlin-woordvoerder Peskov. "We vinden het absoluut onacceptabel - dit is echt een grote tragedie."

Ook de Russische president Poetin reageert verontwaardigd: "Er is geen rechtvaardiging voor deze monsterlijke misdaad," zei Poetin. "Ik ken Robert Fico als een moedig en vastberaden man. Ik hoop van harte dat deze kwaliteiten hem zullen helpen om te overleven," zei Poetin.

Fico is bij elkaar al tien jaar ministerpresident van Slowakije. Hij trad in 2018 af in de nasleep van een moord op een onderzoeksjournalist die corruptie aan de kaak stelde en dat in verband bracht met Fico's regering. Vorig jaar werd hij herkozen na een campagne met een sterk pro-Russisch geluid.

De politie heeft een man van 71 aangehouden. Hij komt uit midden van Slowakije en is lid van een schrijversvereniging en zou een wapenvergunning hebben. Hij zou het niet eens zijn met het beleid van Fico, zoals bezuinigingen op de publieke omroep. De Slowaakse autoriteiten hebben dat motief nog niet bevestigd.