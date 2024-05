Adriaan van Dis presenteert nieuwe seizoen Zomergasten

Adriaan van Dis presenteert het nieuwe seizoen van Zomergasten. Dat heeft omroep VPRO bekendgemaakt. De schrijver en essayist volgt Theo Maassen op die in maart dit jaar stopte met het interviewprogramma na beschuldigingen van huiselijk geweld.

De 77-jarige Van Dis kijkt ernaar uit om "drie uur te kopreizen met zes bijzondere Zomergasten". "In een tijd van snelle meningen en heftige standpunten verlang ik naar langzame televisie. Om de geest lenig te houden. Ik kan niet wachten", zegt Van Dis.

Voor Van Dis is het programma geen onbekend terrein: vanaf 1999 presenteerde hij al eens vier seizoenen.

'Echt luisteren'

Hoofdredacteur VPRO Sarah Sybling reageert verheugd op de terugkeer van Van Dis: "Zijn nieuwsgierigheid naar de ander en zijn kwaliteit om echt te luisteren maakt hem een fijne gesprekspartner. De dans die hij aan zal gaan met de zes gasten en de nieuwe werelden die we samen met hem zullen betreden zullen ongetwijfeld tot nieuwe inzichten leiden."

Adriaan van Dis debuteerde in 1983 als televisiepresentator met het literaire praatprogramma Hier is... Adriaan van Dis. Dat programma deed hij zes jaar geleden nog eens in De Wereld Draait Door Heimwee onder meer met de Britse schrijver en acteur Stephen Fry.

Nieuwe seizoen

Maassen heeft uiteindelijk het programma één seizoen gepresenteerd, hij volgde Janine Abbring op, die zes seizoenen daarvoor voor haar rekening nam. Abbring ontving in 2017 de Sonja Barend Award voor het interview met Eberhard van der Laan.

Het nieuwe seizoen van Zomergasten is deze zomer van 21 juli tot en met 25 augustus te zien. Wie de gasten van Van Dis zijn, wordt een aantal weken daarvoor bekendgemaakt.